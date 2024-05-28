Деякі користувачі на Reddit знову почали скаржитися на те, що YouTube обмежує можливість перегляду відео з ввімкненими сторонніми застосунками для блокування реклами. Цього разу відео просто пропускаються або на них не працює звук. Про це пише Android Authority.

Користувач SDHD4K на Reddit опублікував пост, у якому поділився новими обмеженнями від YouTube, де з ввімкненим блокувальником реклами відео, яке користувач хотів подивитися, просто пропускалося.

У коментарях були й інші користувачі, які зіткнулися з подібними проблемами. Приміром, lokileo розповів, що з ввімкненим блокувальником на відео зникає звук. У нього виходить повернути аудіо на секунду, але тоді воно знову зникає.

Інші користувачі також кажуть, що розробники сторонніх блокувальників таких як uBlock чи вбудований блокувальник у браузері Opera GX вже змогли обійти ці обмеження, проте деякі все ще натрапляють на такі моменти.

Якщо ж блокувальник реклами й далі обмежує можливість перегляду відео, то найпростішим рішенням буде вимкнути його, або ж, як любить рекомендувати Google, придбати YouTube Premium.

Нагадуємо, що у квітні компанія також повідомила про наміри боротися зі сторонніми програмами, які дозволяють дивитися відео на YouTube, а з кінця минулого року компанія також бореться і з блокувальниками реклами.