The Rogue Prince of Persia – 2D екшен-платформер у жанрі rogue-lite – вже доступна у дочасному доступі у Steam. Грою займалася студія Evil Empire, яка раніше працювала над Dead Cells. І це помітно.

На старті гра матиме 6 локацій, 8 основних видів зброї, 6 предметів, а також 30 дрібничок. Також у грі поки що є лише 2 боси, але розробники наповнюватимуть гру новим контентом, прислухаючись до відгуків гравців.

Події The Rogue Prince of Persia відбуватимуться у міфічній версії Ктесифону, серця Перської імперії. Принцу доведеться знайти спосіб врятувати місто від орди гунів.

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Як і належить іграм серії Prince of Persia, новий проєкт пропонує доволі багато акробатичних трюків, які знадобляться для проходження рівнів. Рівні, традиційно для жанру, генеруватимуться процедурно.

Розробники зазначають, що важливу роль у грі відіграє саундтрек, написаний ASADI – персько-американським музикантом. Музика в The Rogue Prince of Persia – це поєднання традиційного і сучасного звуку із ритмами, що відображають плавність руху принца.