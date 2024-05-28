Нова версія Phone Link від Microsoft дозволить виділяти та копіювати текст із зображень, синхронізованих зі смартфоном на базі Android. Ця функція вже є в інсайдерській збірці Release Preview, тож незабаром вона стане доступною для всіх. Про це повідомляє The Verge.

Phone Link або ж Link to Windows дозволяє синхронізувати дзвінки, повідомлення, сповіщення та зображення зі смартфону з Android на комп’ютер із Windows. Програма також працює з пристроями iOS, проте в більш обмеженому режимі. Застосунок синхронізує лише сповіщення, повідомлення і дзвінки через Bluetooth.

Насправді інструмент Windows Snipping Tool отримав функцію розпізнавання тексту ще торік, приблизно в той самий час Phone Link отримав оновлення з можливістю трансферу зображень.Тому користувачі Windows мали можливість витягувати текст зі своїх фотографій ще тоді.

Тепер користувачам навіть не потрібно використовувати Snipping Tool – оновлення просто економить час і дозволяє робити це одразу в застосунку. Функція доступна в Phone Link 1.24051.91.0.

Повідомляється, що поки розпізнавання тексту від Microsoft поступається текстовим екстракторам від Samsung або Apple. Для довших уривків, ймовірно, краще увімкнути копіювання і вставлення між пристроями, “витягти” текст на смартфоні та відправити його на комп’ютер.