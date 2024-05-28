Боси соцмереж, такі як Марк Цукерберг та Ілон Маск, є “найбільшими диктаторами”. Про це заявила Марія Ресса, яка отримала Нобелівську премію миру в 2021 році за зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів. Про це пише The Guardian.

Американсько-філіппінська журналістка відома, зокрема завдяки викриванням зловживань владою, насильства та зростаючого авторитаризму у рідних Філіппінах.

З-поміж іншого вона відома критикою колишнього президента Родріго Дутерте. З огляду на це міжнародна спільнота вважала її переслідування політично вмотивованим.

Між тим, Марія Ресса заявила, що Родріго Дутерте “набагато менший диктатор порівняно з Марком Цукербергом, а тепер дозвольте мені додати ще й Ілона Маска”.

На літературному заході Hay Festival в Уельсі вона підкреслила, що Цукерберг і Маск “довели, що ми всі, незалежно від культури, мови чи географії, маємо набагато більше спільного, ніж відмінностей, тому що нами всіма маніпулюють однаково”.

Лауреатка Нобелівської премії миру пояснила, що соціальні медіа-платформи мають здатність “змінювати те, як ми відчуваємо”. А це, своєю чергою, “змінює те, як ми бачимо світ, і те, як ми діємо”.

За її словами, те, як технологічні компанії “розпалюють поляризацію, розпалюють страх, гнів і ненависть”, змінює нас “на особистому рівні, на рівні суспільства”.

Вона запропонувала два способи зменшити контроль технологічних компаній над людьми. По-перше, США варто позбутися статті 230 “Закону про пристойність у сфері комунікацій” (Communications Decency Act, CDA). Ця стаття захищає інтернет-компанії від судових позовів за контент, розміщений їхніми користувачами.

“І ще одне: якщо у вас є діти, не дозволяйте їм користуватися [соціальними мережами], поки вони не стануть достатньо дорослими”, – порадила журналістка.

Хоча вона називає спроби заборонити китайський TikTok у США та Італії “чудовими”, Марія Ресса вважає за необхідне перейматися не лише про цю платформу, але й про всі соціальні медіа та інтернет загалом.