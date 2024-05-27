Сім’ї загиблих під час стрілянини у школі в Ювальде, штат Техас, подали до суду на компанію Meta і розробника Call of Duty Activision за звинуваченнями в тому, що вони пропагували використання вогнепальної зброї серед неповнолітніх. Про це пише The Verge.

У позові стверджується, що обидві компанії “свідомо демонстрували стрілецьку зброю, змусили жертв бачити в ній розв’язання своїх проблем і навчили користуватися нею”.

Колективний позов був поданий до Вищого суду Лос-Анджелеса від імені 45 членів родин постраждалих. 24 травня 2022 року 18-річний Сальвадор Рамос відкрив стрілянину в початковій школі Робб. Внаслідок цього загинуло 19 дітей та двоє вчителів, ще 17 отримало поранення, але вижило.

Перед приїздом до своєї альма-матер Рамос того ж дня вистрілив у свою бабусю, яка проживала з ним в одному будинку. Рамос перебував у шкільних кабінетах понад годину та був застрелений при затриманні Тактичним підрозділом прикордонного патруля США.

У позові зазначається, що стрілець грав у Call of Duty “одержимо, розвивав навички стрільця і отримував нагороди, які стають доступними лише після значних витрат часу”.

У позові також сказано, що в грі присутня зброя AR-15, із якої Рамос стріляв і в реальному житті. Водночас у позові стверджується, що “стрільця переманювали за допомогою відвертого, агресивного маркетингу” в Instagram, в якому є “сотні зображень, які зображують і оспівують гострі відчуття від бою”.

Окрім Activision та Meta, сім’ї загиблих також подали позов проти компанії Daniel Defense, яка виготовила зброю AR-15, котра була використана Рамосом під час стрілянини. У позові йдеться, що Daniel Defense рекламує свою зброю неповнолітнім в Instagram за допомогою постів, які “прославляють” бойові дії.

“Такі компанії, як Instagram та Activision, роблять більше, ніж просто дозволяють компаніям, які виробляють зброю, достукатися до споживачів – вони підтримують і пропагують насильство серед підлітків, які відчувають труднощі, – написав Джош Коскофф, адвокат сімей. – Instagram має припинити дозволяти компаніям продавати дітям AR-15, а Activision має припинити тренувати і привчати дітей до вбивства. Це дуже просто”.

Коскофф не вперше бере участь у таких справах. Раніше адвокат відсудив у виробника зброї Remington $73 мільйони для сімей жертв стрілянини у школі в Сенді Хук.