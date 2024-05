Схоже компанія NVIDIA активно готується до виходу на ринок процесорів з архітектурою ARM для портативних систем. Розробники вже мають досвід роботи над подібними чипами – Tegra X1 досі використовується для ігрових консолей Nintendo Switch. Але цього разу амбіції NVIDIA значно більші. Із впровадженням концепції “AI PC” та активною її підтримкою компанією Microsoft, що запропонувала Windows 11 для ARM-чипів, тут є чудові перспективи. Тож вочевидь у Qualcomm, що вже запропонувала Snapdragon X Elite, тут з’явиться дуже серйозний конкурент.

Нагадаємо, що компанія ARM розробила потужні обчислювальні ядра Cortex-X5 з новою архітектурою BlackHawk, що будуть використовуватись для топових мобільних SoC. Одним з перших практичних втілень тут будуть чипи Mediatek Dimensity 9400.

Ймовірно саме обчислювачі Cortex-X5 стануть основою для майбутніх процесорів NVIDIA, які компанія буде позиціонувати як рішення для ПК. До речі, під час розробки SoC, NVIDIA цілком може співпрацювати з тайванською Mediatek, активніша взаємодія з якою розпочалась минулого року, під час підготовки платформи Dimensity Auto Cockpit для автомобільного ринку. Важко сказати, чи потребують розробники NVIDIA додаткової сторонньої експертизи, але певний досвід з нюансами застосування нової ARM-архітектури може бути корисним.

Що стосується графічної підсистеми, то тут напевно буде використовуватись рішення з архітектурою Blackwell, тож вочевидь SoC отримає підтримку найбільш сучасних технологій й напевно NVIDIA намагатиметься зробити акцент на продуктивності iGPU.

Для відповідності AI PC система потребуватиме наявності ШІ-прискорювача. Можливо NVIDIA запропонує власний блок NPU (Neural Processing Unit), втім не будемо виключати варіанту, коли ШІ-обчислення візьме на себе потужне графічне ядро з тензорними блоками.

Майбутній чип NVIDIA також ймовірно отримає контролер пам’яті LPDDR6. Даний стандарт має бути затверджений до кінця поточного року, що збігається з потенційними планами появи майбутніх SoC від NVIDIA. Для виготовлення чипів буде використовуватись 3-нанометровий техпроцес. Схоже тут ще немає фінального рішення, на яких саме заводах будуть “вирощувати” кристали. З великою ймовірністю мова про TSMC N3P, хоча також згадується варіант з техпроцесом Intel 3 нм.

Нові процесори компанія має запропонувати саме у 2025 році. Про це опосередковано заявив Майкл Делл під час спільного з Джейсоном Хуангом інтерв’ю для Bloomberg.

