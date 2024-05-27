Українці у січні-квітні 2024 року втратили понад 6,6 тис. смартфонів порівняно з 29 тис. роком раніше. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ України.

Найбільша кількість втрати чи викрадення смартфонів зафіксована цього року в Києві – 790 випадків (11,9% від загальної кількості). На другому місці – Дніпровщина з 582 випадками (8,8%), а на третьому – Запорізька область з 566 випадками (8,6%).

Також сервіс поділився статистикою, які саме смартфони найчастіше втрачають чи викрадають. Впевнене перше місце посідає бренд Xiaomi з часткою в 33,8% (2 237 звернень) від всіх випадків.

На другому місці – смартфони компанії Samsung, яких всього було втрачено 1 431 штуку, що складає 21,6%. iPhone від Apple посідає третє місце з часткою у 14,2% (936 випадків).