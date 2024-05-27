Китай створив третій державний інвестиційний фонд для розвитку напівпровідникової промисловості зі статутним капіталом 344 мільярди юанів ($47,5 мільярда), згідно з реєстрацією в державному реєстрі компаній, повідомляє Reuters.

Акції китайських виробників мікросхем зросли, а індекс CES CN Semiconductor Index піднявся на понад 3% і продемонстрував найбільший одноденний приріст.

Третя фаза Китайського інвестиційного фонду індустрії інтегральних мікросхем була офіційно зареєстрована 24 травня в Пекінському муніципальному управлінні з регулювання ринку, згідно з Національною системою оприлюднення кредитної інформації про підприємства, яка є державним агентством кредитної інформації.

Третій етап стане найбільшим із трьох фондів, створених Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних мікросхем, відомим як “Великий фонд”. Однією з основних сфер, на яких буде зосереджена цей етап, — обладнання для виробництва мікросхем.

Міністерство фінансів Китаю є найбільшим акціонером із часткою 17% і капіталом у 60 мільярдів юанів. Китайський банк розвитку China Development Bank Capital є другим за величиною акціонером із часткою 10,5%.

Ще сімнадцять інших організацій вказані як інвестори, серед них – п’ять великих китайських банків: Промисловий і комерційний банк Китаю, Будівельний банк Китаю, Сільськогосподарський банк Китаю, Банк Китаю і Банк комунікацій, кожен із яких вніс близько 6% від загального капіталу.

Перша фаза фонду була створена в 2014 році зі статутним капіталом 138,7 мільярда юанів, а друга фаза – в 2019 році зі статутним капіталом 204 мільярди юанів.

Великий фонд надав фінансування двом найбільшим китайським виробникам мікросхем – Semiconductor Manufacturing International та Hua Hong Semiconductor, а також виробнику флеш-пам’яті Yangtze Memory Technologies та низці менших компаній і фондів.