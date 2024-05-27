Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) звернулася до Кабміну з проханням про гармонізацію радіочастотного спектра для забезпечення можливості імпорту, виробництва і експлуатації пристроїв, які відповідають стандартам Wi-Fi 6Е та Wi-Fi 7.

“У січні 2024 року організація Wi-Fi Alliance, яка займається сертифікацією пристроїв із підтримкою бездротових мереж, офіційно представила програму сертифікації стандарту бездротового зв’язку нового покоління – Wi-Fi 7, також відомого як 802.11be. Ще раніше був оприлюднений стандарт Wi-Fi 6E, також відомий як 802.11ax”, – йдеться в повідомленні асоціації.

В АПІТУ пояснили, що завдяки притаманній стандарту Wi-Fi 7 функції Multi-Link Operation (MLO) з’єднання розподіляються за трьома діапазонами частот (2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц). Порівняно з Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 вдвічі збільшує пропускну здатність мереж, завдяки чому забезпечується прискорення їхньої роботи і стабільність зв’язку при підключенні до мереж великої кількості пристроїв.

“Технологія Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передачі даних близько 40 Гбіт/с, що в 4 рази перевищує можливості Wi-Fi 6 за рахунок ширшої смуги пропускання каналу – 320 МГц і модуляції 4096-QAM порівняно зі смугою 160 МГц і модуляцією 1024-QAM при використанні Wi-Fi попередніх версій”, – зауважили в асоціації.

Водночас тут акцентували, що вже цього літа можливе постачання виробниками пристроїв з новими стандартом Wi-Fi 7 виробниками мережевого обладнання і термінальних пристроїв (ПК, ноутбуки, смартфони, планшети тощо).

Але через неврегульованість питань гармонізації радіочастотного спектра, легальне ввезення і експлуатація таких пристроїв в Україні буде неможливою. В асоціації переконані, що це обмежить економічне зростання і можливості нашої країни, зокрема у сферах цифровізації і обороноздатності.

З огляду на це, АПІТУ просить уряд доручити Мінцифри та НКЕК розробити та внести до Кабміну проєкти нормативних документів для забезпечення можливості імпорту, виробництва і експлуатації пристроїв, які відповідають стандартам Wi-Fi 6Е та Wi-Fi 7, а також розробити та ухвалити необхідні нормативні документи в межах повноважень Мінцифри та НКЕК.

Крім цього, АПІТУ просить уряд інформувати про надані доручення та часові перспективи нормативного врегулювання.