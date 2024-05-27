Популярний колись месенджер ICQ закривається після 28 років роботи. Він був створений у 1996 році ізраїльскою компанією Mirabilis, яку у 1998 році поглинув американський провайдер AOL за $287 млн. Саме на початок 2000-х років припадає розквіт ICQ, тоді кількість його користувачів сягнула 100 млн. Втім, це не допомогло месенджеру стати рентабельним, тож 2010 року в AOL вирішили продати ICQ російському фонду Digital Sky Technologies (DST, пізніше перейменованому на Mail.ru Group, а потім на VK), який заплатив за сервіс $187,5 млн.

Купівля ICQ росіянами не дала месенджеру додаткового поштовху для розвитку, він став частиною сервісів Mail.ru, які були передані іншій російській інтернет-компанії VK (раніше називалась “Вконтактє”). Таким чином російська влада консолідувала основні інтернет-сервіси та передала їх наближеним до російського правителя людям.

Якраз до 2010 року ICQ залишався дуже популярним в Україні, але часті збої в роботі месенджера, його повільний розвиток, відсутність підтримки дзвінків змушували користувачів шукати альтернативи, однією з яких став Skype. Падінню популярності ICQ також посприяв початок боротьби зі сторонніми клієнтами, які часто були зручнішими та дозволяли користуватися сервісом без перегляду реклами. Введені у 2009 році правила дозволяли використовувати протокол ICQ тільки “сертифікованим” програмам.

Варто згадати, що на відміну від сучасних месенджерів, ICQ не привʼязувався до номера телефона, натомість після реєстрації сервіс видавав унікальний номер користувача, який потрібно було використовувати як логін.

На початку цей номер складався з 5 цифр, але з часом він ставав довшим. Користувачі навіть були готові платити за короткий номер та це створювало цілий чорний ринок з продажу коротких номерів ICQ. А зловмисники полювали на них, щоб викрасти.

Як пише Engadget, ICQ остаточно припинить роботу 26 червня, а його користувачів планують перевести на VK Messenger та VK WorkSpace.

А ви ще памʼятаєте свій номер ICQ?