“Нова пошта” закликає купувати книги видавництва Vivat. Доставка компанія виконає за власний рахунок.

“Будь-хто, хто зробить замовлення на сайті видавництва Vivat у період з 25 травня по 8 червня, отримає безплатну доставку “Новою поштою” – компанія бере на себе усі витрати”, – йдеться в повідомленні компанії.

У “Новій пошті” пояснюють, що цим кроком приєднуються до підтримки видавництва та харківської друкарні “Фактор-Друк”, яку було знищено ударом російської ракети 23 травня.

“Ми закликаємо кожного українця купити у ці дні книги видавництва, аби підтримати його та довести – українську культуру не знищити. Пропозиція діє на всій території України, крім територій, на яких ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими”, – зазначили в “Новій пошті”.

Доставка за рахунок компанії розповсюджується на всі типи доставок – у відділення, поштомат, на адресу. Клієнтам не потрібно доплачувати комісію за оголошену вартість, пакування або доставку у село/смт. Замовити книги можна на сайті.