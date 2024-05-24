Nova Post – бренд, під яким працює “Нова пошта” в Європі – запровадила нову послугу для клієнтів за кордоном. Йдеться про доставку між країнами Європи, повідомляє пресслужба компанії.

“Відтепер легко, безпечно та швидко можна відправити документи, посилки чи вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими країнами, де є відділення Nova Post. Послуга вже доступна у всіх країнах присутності крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. Термін доставки між країнами – від 2-х днів”, – повідомляє компанія.

Між країнами Європи Nova Post доставляє у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами.

“На прикладі відправки з Польщі: доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини у відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих, а в Іспанію – 65 злотих. Плюс 10 злотих до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур’єром”, – пояснили в компанії.

У “Новій пошті” уточнили, що для оформлення міжнародних відправлень також доступні діджитал інструменти: мультимовний сайт, мобільний застосунок, бізнес кабінет, де клієнт може не тільки створити посилку, але й викликати кур’єра, оплатити доставку, дізнатись графік роботи та адресу найближчого відділення чи пункту видачі посилок, а також відстежувати переміщення відправлення в реальному часі.

Для отримання додаткової інформації про тарифи, доставку між країнами Європи або перелік заборонених до перевезення товарів треба:

відвідати сайт;

обрати країну, з якої буде відбуватися відправка;

перейти у розділ Міжнародна доставка;

обрати розділ Відправити в інші країни.

Детальніше про доставку з України в Європу та тарифи можна дізнатись за посиланням.