Lenovo Group у IV кварталі минулого фінансового року збільшила виручку в річному обчисленні на 9%, до $13,8 млрд. Загалом за фінансовий рік виручка склала майже $56,9 млрд, повідомила компанія.

Щодо чистого прибутку Lenovo Group, то в IV кварталі він досягнув $248 млн. Роком раніше цей показник оцінювався на рівні $114 млн. Загалом за фінансовий рік чистий прибуток компанії склав понад $1 млрд.

“Результати діяльності Групи в четвертому кварталі та в другому півріччі демонструють, що компанія Lenovo змогла подолати торішній спад у галузі, скористатися величезними можливостями для зростання, які надає ШІ, і прискорити темпи розвитку бізнесу”, – зазначили в Lenovo Group.

Група очікує, що комп’ютери зі ШІ, які оснащені персональним агентом, заснованим на інтуїтивних взаємодіях, різнорідних обчисленнях, персональній базі знань, підключені до відкритої екосистеми застосунків ШІ із захистом конфіденційності та безпеки, виростуть з сучасної преміумпозиції до мейнстриму протягом наступних трьох років.

У компанії вважають, що це стане початком нового циклу оновлення в індустрії. Гібридний ШІ також сприяє зростанню попиту на інфраструктуру, а клієнти все частіше звертаються за персональними рішеннями та послугами ШІ, зокрема консалтингом, проєктуванням, розгортанням і обслуговуванням ШІ.

Водночас Lenovo Group із оптимізмом дивиться на перспективи наступного року.

“Lenovo продовжить зберігати лідерство в галузі ШІ, інвестувати в інновації та використовувати унікальні можливості, які надає гібридний ШІ, прискорюючи зростання і стійке підвищення прибутковості всього бізнесу”, – додали в компанії.

Рада директорів Lenovo оголосила остаточні дивіденди в розмірі 3,8 цента США на акцію за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2024 року.