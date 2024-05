З’явився офіційний український трейлер трилера “Хижий ліс” / Never Let Go із Геллі Беррі (“Люди Ікс”, “Джон Уік 3”) в головній ролі. Прем’єра фільму запланована на 26 вересня цього року.

За сюжетом стрічки, мати-одиначка разом із своїми дітьми поселяється у глушині. Вона навчає їх правил виживання для власного захисту. Головне з них – це завжди залишатися в полі зору одне одного.

“Щойно вони переступають поріг рідної домівки, на кожного з них починається полювання: невідомі, страхітливі істоти підстерігають їх у тіні. Коли один із синів зникає в лісі, сімʼя змушена вийти за межі свого дому”, – сказано в описі.

До акторського складу картини також увійшли: Крістін Парк (серіал “На поверхні”), Стефані Лавін (серіал “Таємниче королівство Бенедикта”) та інші.

Трейлер українською:

Трейлер англійською: