З’явився офіційний український трейлер фільму “Бітлджюс Бітлджюс” / Beetlejuice Beetlejuice, який вийде в прокат 5 вересня 2024 року.
“Бітлджюс знову тут! Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підлітка Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім’я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі”, – йдеться в описі.
Режисером стрічки став Тім Бертон (“Бетмен”, “Дамбо”, серіал “Венздей”), а композитором – Денні Ельфман (“Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля”, трилогія “Людина-павук”).
Серед акторів фільму: Майкл Кітон (“Бердман”, “Флеш”), Дженна Ортеґа (“Крик 5”, серіал “Венздей”), Вайнона Райдер (“Чорний лебідь”, серіал “Дивні дива”), Кетрінн О’Гара, Джастін Теру, Моніка Беллуччі, Артур Конті, Віллем Дефо та інші.
Трейлер українською:
Трейлер англійською:
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