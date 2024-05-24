З’явився офіційний український трейлер фільму “Бітлджюс Бітлджюс” / Beetlejuice Beetlejuice, який вийде в прокат 5 вересня 2024 року.

“Бітлджюс знову тут! Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підлітка Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім’я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі”, – йдеться в описі.