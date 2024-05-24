NASA увімкнуло електричні двигуни Холла – вони ж іонні двигуни – на космічному апараті Psyche. Наразі апарат рухається до багатого на метал астероїда в поясі астероїдів за Марсом. Агентство повідомляє, що Psyche перебуває у режимі “повного круїзу”. Про це пише The Verge.

Очікується, що він досягне своєї мети до 2029 року і буде обертатися навколо астероїда ще протягом двох років, проводячи спостереження та надсилаючи дані назад до NASA.

Іонний двигун є тим самим “добре забутим старим”. Агентство працювало над цією технологією ще до того, як американські астронавти вперше полетіли на Місяць, випробувавши свій перший іонний двигун у 1964 році.

Вперше NASA використало іонний двигун як основну рушійну силу космічного корабля для місії Deep Space 1 у 1998 році. У 2007 році Dawn став “першою виключно науковою” місією, яка використовувала іонні двигуни, а сам апарат летів, доки не закінчився гідразин – паливо, яке використовувалося для орієнтаційних двигунів. Без нього він не міг повернутися назад та підтримувати зв’язок із NASA.

Двигуни Холла не мають рухомих частин, натомість створюють тягу, збуджуючи частинки ксенону та виштовхуючи їх із рушія. Детальніше про іонну рушійну силу можна дізнатися тут.

Також Ден Гебель, головний інженер проєкту Psyche, розповів у своєму блозі різницю між електричними космічними двигунами.

Іонні двигуни недостатньо потужні, щоб запустити ракету із Землі, але вони все ще можуть досягати дуже високих швидкостей з часом. Зараз, за даними NASA, Psyche рухається зі швидкістю 37,1 км/с (23 милі), або приблизно 135 184 км/год (84 000 миль). А з часом апарат розвине швидкість у 199 640 км/год (124 000 миль).

Такі двигуни, як у Psyche, загалом корисні, оскільки відсутність рухомих частин робить їх довговічними, і вони використовують менше палива. Заразом вони легші та можуть використовуватися на менших космічних кораблях.