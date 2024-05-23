Чутки про це ходили вже досить довго, і нарешті Sharp офіційно оголосила про закриття неприбуткової фабрики з виробництва панелей для телевізорів Sakai Display Products і продаж деяких інших напрямків бізнесу, зокрема деталей для камер смартфонів і напівпровідників для дисплеїв.

Компанія запустила фабрику у місті Сакай, Осака, у 2009 р., витративши на її будівництво $2,7 млрд, що стало головною причиною чистих збитків протягом двох наступних фінансових років. Як повідомив представник Sharp, виробництво дисплеїв на ній буде закінчене до вересня цього року, також компанія припинить виробляти менші за розміром панелі на інших фабриках.

Надалі, за словами Янга Лю, голови правління Foxconn (яка володіє Sharp з 2016 р.), фабрика у Сакай буде перетворена на ШІ-центр обробки даних. Наразі невідомо, чи продовжить компанія виробляти телевізори з чужими панелями, чи ліцензує бренд Sharp іншим виробникам телевізорів — чи такий бренд на телевізійному ринку взагалі припинить своє існування.