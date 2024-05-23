Міністерство оборони України підготувало відповіді на найбільш поширені запитання щодо мобільного застосунку “Резерв+”, який нещодавно запустили.

Наприклад, у Міноборони пояснили, кому потрібно встановлювати “Резерв+”. Тут конкретизували, що це – застосунок для військовозобов’язаних. Військовослужбовцям і жінкам, які не стоять на військовому обліку, не треба завантажувати додаток та оновлювати дані.

Також “Резерв+” не треба встановлювати громадянам молодше 18 чи старше 60 років, адже це створює зайве навантаження на сервери.

Ще одне популярне питання стосується того, чи треба йти до ТЦК після оновлення даних у “Резерв+”.

“Якщо ви оновили дані в застосунку “Резерв+”, ви виконали відповідну вимогу закону. Подальша комунікація з центрами комплектування відбувається в звичному режимі”, – пояснює Міноборони у відповідь на це.

Також у відомстві відповіли, що робити, якщо дані з реєстру “Оберіг” неправильні.

“Якщо ваші дані з “Оберегу” містять помилки або не актуальні, зверніться, будь ласка, до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку. Помилки в реєстрі військовозобов’язаних спричинені людським фактором при внесені інформації операторами ТЦК”, – уточнили в Міністерстві.

Крім того, до ТЦК радять звернутися тим, кому в інформації з “Оберегу” показується статус “у розшуку”. Цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.

Також у Міноборони пояснили ситуацію, коли військовослужбовцям також відображається статус “у розшуку”. Це теж відбувається через помилки внаслідок людського фактору.

“Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу. Проте команда застосунку “Резерв+” налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку. Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, будь ласка, зверніться до ТЦК та СП, але це не обов’язково”, – йдеться в інформації Міноборони.

Із-поміж іншого тут також пояснили, чому користувачі не можуть авторизуватися в застосунку. Це пов’язують з тим, що “Резерв+” є найпопулярнішим способом оновлення даних і зараз додаток працює в тестовому режимі.

У разі, якщо у людини не виходить авторизуватися в перші дні роботи застосунку, Міноборони рекомендує спробувати пізніше. Оновити дані можна до 16 липня.

Нагадаємо, що 18 травня Міністерство оборони запустило для військовозобов’язаних, призовників та резервістів мобільний застосунок “Резерв+”. Завантажити та спробувати його роботу можна з Google Play та App Store.