Американський стартап AirLoom Energy планує реалізувати новий підхід до вітроенергетики. Компанія отримала фінансування в сумі $12 млн від 21 анонімного інвестора, повідомляє TechCrunch.

Замість того, щоб розміщувати масивні турбіни на вершинах 100-метрових веж, AirLoom планує прикріпити вертикальні лопаті до кабелів, які формують овал. Конструкція буде висотою всього 25 метрів. Компанія сподівається виробляти електроенергію за ціною $13 за мегават-годину (MWh), що буде більш ніж на 50% дешевше, ніж традиційна наземна вітроенергетика.

Ефективність сучасних вітрових турбін залежить від їхніх розмірів. Але величезні вежі та лопаті складно транспортувати, іноді для цього потрібно до року попереднього планування. AirLoom обходить цю проблему, адже для виготовлення більшого вітряка знадобиться відповідно більше кабелю та лопатей.

Востаннє компанія AirLoom залучила $4 млн у листопаді від заснованих Біллом Гейтсом компаній Breakthrough Energy Ventures, Lowercarbon Capital та MCJ Collective. Тоді ж компанія призначила нового генерального директора – Ніла Рікнера, який раніше працював операційним директором Makani Energy компанії Alphabet.

У листопаді Рікнер повідомляв, що наступним кроком компанії буде вдосконалення технології та побудова пілотного проєкту потужністю 1 мегават у 2026 році.