Анімаційна студія Pixar, яка випустила “Історію іграшок” та “Вперед і вгору”, почала звільнення близько 14% своїх співробітників. Про це повідомляє Reuters.

За даними інформованих джерел, до таких студія вдається, оскільки скорочує розробку оригінальних потокових серіалів. Скорочення робочих місць у підрозділі Walt Disney Co торкнеться приблизно 175 осіб.

Анімаційна студія найняла додатковий персонал для створення оригінальних серіалів, оскільки колишній гендиректор Disney Боб Чапек підштовхував кожен творчий підрозділ компанії до створення ексклюзивного контенту для Disney+.

Його наступник Боб Айгер скоротив витрати на оригінальний потоковий контент, щоб підняти Disney+ на рівень прибутковості. Розважальний підрозділ компанії, до якого входять стримінгові сервіси Disney+ та Hulu, отримав операційний прибуток у минулому кварталі.

Pixar повернеться виключно до повнометражних фільмів, які демонструватимуться в кінотеатрах, перш ніж вони стануть доступними для перегляду вдома через Disney+. Єдиний оригінальний серіал “Перемога або поразка” з’явиться цього року на Disney+.