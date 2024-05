Представлено офіційний український трейлер фільму “Покинь, якщо кохаєш” / It Ends With Us від Sony Pictures.

Режисером романтичної драми став Джастін Бальдоні, а головні ролі в ній виконали Блейк Лайвлі, (“Вік Адалін”), Джастін Бальдоні, Брендон Скленар.

“Дитинство головної героїні Лілі Блум ніколи не було казковим, адже багато років вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Вже у дорослому віці дівчина переїздить до Бостона, щоб почати усе заново та втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Випадкова зустріч із чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом змінює її життя. Проте згодом Лілі починає помічати у Райлі сторони, які нагадують її батька. Тож дівчині доведеться зробити складний вибір, щоб розірвати це коло”, – йдеться в описі.

В Україні прем’єра стрічки запланована на 8 серпня цього року.

Трейлер українською:

Трейлер англійською: