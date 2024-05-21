Відтепер власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця. Про це повідомили в компанії.

Оформити це можна в застосунку – створити паперову або електронну заяви на отримання зарплати на картку NovaPay та передати бухгалтеру підприємства.

Щоб оформити заяву для бухгалтера необхідно:

у застосунку NovaPay перейти у налаштування картки;

обрати розділ “Виписки та довідки” та вид заяви для отримання заробітної плати у NovaPay: електронна або паперова;

заповнити поле “Роботодавець”, інші особисті дані підтягуються в заяву автоматично;

сформувати електронну заяву і підписати за допомогою Дія.Підпис; паперову – отримати в форматі pdf та роздрукувати.

Серед переваг застосунку, які відзначають користувачі:

20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки “Нової пошти” та комісії з післяплати;

вигідні тарифи, адже перекази з картки NovaPay на інші українські банки – без комісій: за реквізитами – без обмежень, за номером картки – до 50 тис. грн;

зняття готівки у відділенні “Нової пошти” за штрихкодом із додатка NovaPay, а також у будь-якому банкоматі в Україні (до 50 000 грн) – без комісії;

можливості для інвестицій – у додатку можна придбати власні облігації NovaPay із вигідною ставкою й самостійним вибором терміну.

“Таким чином, для клієнтів NovaPay, що вже користуються перевагами фіолетового додатку, після переведення заробітної плати зникне потреба у поповненні картки для розрахунків і плати за посилки. А оформити картку NovaPay можна за кілька кліків, пройшовши швидкий онбординг у застосунку або відділенні”, – йдеться в повідомленні.

Пластикову версію картки можна замовити в будь-який зручний час: доставка “Новою поштою” в межах України буде безплатною.