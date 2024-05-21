З’явився офіційний український трейлер майбутньої стрічки “Чародійка” / Wicked. Фільм має стартувати в українському прокаті 27 листопада цього року.

“Зустрічайте лауреатку премії “Еммі” Синтію Еріво у ролі Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, та володарку мультиплатинової премії “Ґреммі”, суперзірку світового масштабу Аріану Ґранде у ролі молодої та амбітної Глінди. Неймовірна історія кохання, суперництва та магії, що розкриє неповторний світ країни Оз!” – йдеться в описі до картини.