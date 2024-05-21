Шанувальники маленьких європейських автомобілів точно оцінять та з радістю зустрінуть новинку – стильний італійський хетчбек FIAT Panda! Причому не один, а одразу два: адже для України заявлено дві версії моделі – FIAT Panda COLD та FIAT Panda CROSS. Хоча в обох випадках йдеться про маленький 5-дверний хетчбек загальною довжиною 3,65 метра, під капотом якого ховається 1-літровий 70-сильний бензиновий двигун у парі з 6-ступеневою “механікою”.

Автомобіль FIAT Panda COLD може запропонувати фронтальні та бокові подушки безпеки, бічні подушки-шторки, системи ABS та ESC, електричний підсилювач керма, підігрів передніх сидінь, кондиціонер та базову магнітолу. Комплектація далеко не максимальна, але ж і вартість FIAT Panda COLD виявляється досить помірною – від 625 800 гривень.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Іншим варіантом виступає FIAT Panda CROSS, який помітно відрізняється вже навіть своїм дизайном: оригінальний передній бампер та решітка радіатора, розвинений задній бампер, червоні гаки для буксирування, рейлінги на даху, захисні молдинги та бокові пороги. Автомобіль FIAT Panda CROSS виглядає так, наче, це й справді кросовер! Хоча двигун та коробка передач незмінні; аналогічно, як і привод лише на передні колеса.

Але крім зовнішності автомобіль FIAT Panda CROSS все ж має ще одну відзнаку, а саме – розширену комплектацію: додано клімат-контроль, датчики паркування, магнітолу з 7-дюймовим дисплеєм, регулювання сидіння водія за висотою, датчик дощу. Вартість FIAT Panda CROSS очікувано дещо вища – від 730 800 гривень.