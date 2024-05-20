ПриватБанк разом із Visa повідомив про запуск програми підтримки українського бізнесу, який продає свої товари через інтернет. У межах програми з 15 травня до 15 липня 2024 року для всіх нових користувачів сервісу LiqPay діятиме вільний тариф з 0% комісії на прийом платежів з карток.

Скористатися програмою підтримки бізнесу LiqРay для легкого старту та приймання платежів онлайн можна, зареєструвавшись на сайті. Вільний тариф для нових клієнтів сервісу діятиме протягом терміну програми, якщо обіг за картками не перебільшує 50 000 грн.

За інформацією ПриватБанку, щодня українці оплачують через LiqPay понад 2 млн онлайн-покупок.

За допомогою LiqРay підприємці та юридичні особи можуть зручно приймати платежі онлайн через web-сайти та мобільні додатки, а також керувати своїм бізнесом. Для здійснення оплат LiqPay надає різні платіжні методи: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токени та інше.

Всім користувачам LiqРay доступна можливість фіскалізації операцій за допомогою банківського власного сервісу ПРРО без додаткової оплати сервісу.