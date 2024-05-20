Чат-бот Doubao від ByteDance, материнської компанії TikTok, випередив конкурента від Baidu і став найпопулярнішим у Китаї. Про це повідомляє Bloomberg.

Doubao обійшов Ernie Bot за завантаженнями ще торік. Чат-бот від ByteDance звантажили 9 мільйонів разів, а від Baidu – 8 мільйонів. Тепер Doubao також має більше регулярних щомісячних користувачів на iOS, яких зараз близько 4 мільйони, відповідно до даних Sensor Tower.

Дані не включають кількість завантажень на Android, однак минулого тижня ByteDance оголосила, що її чат-бот має 26 мільйонів активних щомісячних користувачів на смартфонах та ПК. Водночас ChatGPT має 6,7 мільйона активних користувачів на смартфонах у США.

За даними Sensor Tower, Ernie – це єдиний серед п’ятірки найпопулярніших чат-ботів у Китаї, який пропонує платну підписку, але з моменту запуску у березні 2023 року він приніс менш як $500 тисяч від покупок у програмі та підписників.

Зараз найбільшим рушієм зростання для чат-ботів має стати реклама та хмарні сервіси, завдяки яким, за інформацією Baidu, Ernie цього року принесе кілька мільярдів юанів додаткового доходу.