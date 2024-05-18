В Україні спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет країни. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

“В Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі – з ІТ-компаній. Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці”, – зазначив він.

Також Михайло Федоров акцентував, що загалом у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%.

“Компанії, які ми подаємо на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв”, – заявив він.

Йдеться про такі критерії:

середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;

відсутність заборгованості з ЄСВ;

понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;

статус резидента Дія.City;

важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії + розмір середньої зарплати працівників за останній квартал — не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ + середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.

“За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери – основа Дія.City і саме інженери – наш стратегічний ресурс”, – пояснив Михайло Федоров.

Він також перерахував:

ТОВ “КОРТ” – 6 осіб;

ТОВ “Віза Україна” – 15 осіб;

ТОВ “Гловоапп Україна” – 11 осіб;

Дочірнє підприємство “ССМ” – 6 осіб;

ТОВ “Агрі Чейн” – 1 особа;

ТОВ “ФАВБЕТ ТЕК” – 15 осіб.

Водночас він звернув увагу, що тільки Віза за минулий рік заплатила 146 млн гривень податків.

Також він підкреслив, що до Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. У просторі близько 150 резидентів, які розробляють оборонні інновації.