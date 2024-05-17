YouTube на вимогу гонконзького апеляційного суду заблокував відео, де протестувальники співають гімн протесту “Слава Гонконгу”. Про це повідомляє The Gurdian.

Блокування відбудеться лише для гонконзького регіону. У вимозі суду приводиться 32 відео, які вважаються забороненим контентом. Судді зазначили, що дисиденти, які прагнуть підбурювати до відокремлення, можуть використати пісню як зброю проти держави.

Представник YouTube заявив, що геоблокування відео буде негайно введено в дію для глядачів у Гонконзі.

Згодом ці відео зникнуть з пошукової видачі Google в Гонконзі. При спробі переглянути заборонене відео на YouTube з Гонконгу з’являлося повідомлення: “Цей контент недоступний на домені цієї країни за рішенням суду”.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що припинення розповсюдження пісні було необхідним для Гонконгу, щоб захистити національну безпеку.

“Ми розчаровані рішенням суду, але виконуємо його наказ про видалення, – йдеться в заяві YouTube. – Ми продовжимо розглядати наші можливості для подачі апеляції, щоб сприяти доступу до інформації”.

Гонконг не має свого офіційного гімну. Пісня “Слава Гонконгу” була написана у 2019 році під час широких продемократичних протестів, ставши неофіційним альтернативним гімном китайському “Маршу добровольців”.

Колишня британська колонія повернулася під владу Китаю в 1997 році з гарантією, що її свободи будуть збережені за формулою “одна країна, дві системи”.