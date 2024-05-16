Компанія Lenovo представила на українському ринку друге покоління Legion Tab – 8,8-дюймовий Android-планшет для мобільного геймінгу з роздільною здатністю екрана QHD+.

За продуктивність Legion Tab відповідає чип Snapdragon 8+ Gen 1 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ сховища, яке можна розширити до 1 ТБ за допомогою microSD.

Планшет має 8,8-дюймовий дисплей Lenovo PureSight із роздільною здатністю QHD+ (2560×1600), частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 500 ніт. Екран також підтримує технологію Dolby Vision та HDR10, забезпечує точність з 10-точковим сенсорним інтерфейсом та зменшеною затримкою на 17%.

Для кращої продуктивності планшет також оснащений системою терморегуляції Legion ColdFront: Vapor, яка має збільшену парову камеру. Усього є три режими, які дозволяють налаштувати продуктивність планшета відповідно до різних сценаріїв.

Режим “Звір” для максимальної продуктивності, режим “Збалансований” для оптимальної роботи, тепловіддачі та автономності. Також є режим “Енергозбереження”.

Працює планшет на літій-іонному акумуляторі ємністю 6550 мА•год, а додаткову тривалість роботи забезпечує опція Game Longer. Зарядка підтримує технологію Qualcomm Quick Charge 3.0 2 та забезпечує потужність до 45 Вт.

Особливістю Legion Tab є інноваційна технологія обхідного заряджання. ЇЇ суть полягає у подачі живлення, оминаючи батарею, що, за даними Lenovo, зменшує вироблення надлишкового тепла та запобігає перегріву, коли планшет одночасно і заряджається, і використовується для гри.

Legion Tab отримав класичний дизайн у металевому корпусі сірого кольору (Storm Grey). Планшет має товщину 7,6 мм і важить всього 350 г, також у комплект входить чохол Folio Case. Для більшого занурення в гру пристрій оснащено подвійними динаміками з Dolby Atmos.

Планшет також має ПЗ Lenovo Freestyle 3, яке дозволяє обмінюватися контентом між планшетом та ноутбуком Lenovo Legion швидко та безперебійно. Також планшет сумісний з аксесуарами Lenovo Legion – гарнітурами, мишами та клавіатурами. Окрім цього, порти USB Type-C підтримують DisplayPort 1.4, тож користувачі зможуть виводити картинку на зовнішній дисплей.

Новий планшет Legion Tab вже доступний в Україні за рекомендованою ціною від 22 999 гривень.