Євросоюз розпочав чергове розслідування через побоювання, що Meta робить недостатньо для захисту психічного та фізичного здоров’я дітей, які користуються соцмережами Facebook та Instagram, повідомляє The Verge.

У межах розслідування Єврокомісія оцінить, чи порушила Meta правила, передбачені європейським “Законом про цифрові послуги” (Digital Services Act, DSA).

Єврокомісія заявляє, що користувацький інтерфейс і алгоритми Facebook та Instagram можуть викликати “поведінкові залежності у дітей” і створювати “ефект кролячої нори”.

ЄС також стурбований тим, що Meta не робить достатньо для запобігання доступу неповнолітніх до неприйнятного контенту, а її інструменти перевірки віку можуть не бути “розумними, пропорційними та ефективними”.

🚨 Today we open formal #DSA investigation against #Meta.

We are not convinced that Meta has done enough to comply with the DSA obligations — to mitigate the risks of negative effects to the physical and mental health of young Europeans on its platforms Facebook and Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 16, 2024