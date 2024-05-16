Євросоюз розпочав чергове розслідування через побоювання, що Meta робить недостатньо для захисту психічного та фізичного здоров’я дітей, які користуються соцмережами Facebook та Instagram, повідомляє The Verge.

У межах розслідування Єврокомісія оцінить, чи порушила Meta правила, передбачені європейським “Законом про цифрові послуги” (Digital Services Act, DSA).

Єврокомісія заявляє, що користувацький інтерфейс і алгоритми Facebook та Instagram можуть викликати “поведінкові залежності у дітей” і створювати “ефект кролячої нори”.

ЄС також стурбований тим, що Meta не робить достатньо для запобігання доступу неповнолітніх до неприйнятного контенту, а її інструменти перевірки віку можуть не бути “розумними, пропорційними та ефективними”.

🚨 Today we open formal #DSA investigation against #Meta. We are not convinced that Meta has done enough to comply with the DSA obligations — to mitigate the risks of negative effects to the physical and mental health of young Europeans on its platforms Facebook and Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc — Thierry Breton (@ThierryBreton) May 16, 2024

Крім того, буде оцінено, чи забезпечують системи рекомендацій контенту та стандартні налаштування конфіденційності Meta достатній рівень конфіденційності, безпеки та захисту для неповнолітніх.

Формального терміну для розгляду справи не встановлено, але ЄС дозволено вживати тимчасові примусові заходи щодо Meta, поки воно триває. Якщо буде встановлено, що Meta порушує правила DSA, на неї можуть накласти штраф у розмірі до 6% від глобального доходу компанії.