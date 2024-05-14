Кіт Гілл, більш відомий як Roaring Kitty, після трьохрічної тиші розмістив у X зображення чоловіка, який сидить у кріслі, нахилившись уперед – мем, який використовують геймери, коли справи стають серйозними, повідомляє AP.

Гілл зараз публікує фрагменти з різних фільмів та серіалів, розшифровування прихованого сенсу яких схоже на повноцінну криптографічну загадку.

Просто від самого факту появи Roaring Kitty акції GameStop зросли на 57%, а AMC – на 10%.

Хто такий Roaring Kitty?

GameStop – це мережа магазинів відеоігор, яка ледь не збанкрутувала у 2021 році через масовий перехід на діджитал-версії ігор.

Roaring Kitty та його прихильники почали скуповувати тисячі акцій GameStop попри майже всі показники, які засвідчували серйозні проблеми у компанії.

Так почалося так зване “коротке стиснення”, коли великі інвестори, які ставили проти GameStop, були змушені купувати її акції, які стрімко зростали, щоб компенсувати свої величезні збитки.

Roaring Kitty став знаменитістю та показав, що об’єднана спільнота може дійсно конкурувати з великими хедж-фондами, які робили великі ставки проти виживання GameStop.

Тоді акції GameStop зросли на понад 1000%. Того ж року акції мережі кінотеатрів AMC, яка зазнала труднощів, підскочили на 2300% за дуже короткий проміжок часу.

Деякі великі трейдери зазнали колосальних збитків, коли ціна на акції GameStop зросла з менш ніж $20 до майже $400 за штуку. Citron Research, Melvin Capital та інші відомі хедж-фонди втратили приблизно $5 мільярдів, згідно з даними аналітичної компанії S3 Partners.

Коли Roaring Kitty та його послідовники почали скуповувати акції GameStop, понад 140% акцій компанії, які перебували в обігу, були в шорті. Деякі трейдери брали позики під заставу вже проданих акцій, щоб зробити ще більші ставки проти компанії, що значно збільшило їхні втрати, коли акції почали зростати.

Після цього Roaring Kitty опублікував відео з нарізкою кошенят, які засинають, та зник на довгі три роки.

Історія Roaring Kitty була екранізована минулого року у фільмі під назвою “Шалені гроші” / Dumb Money.