Учаснику спільноти спідранерів Super Mario 64 вдалося розгадати загадку, якій вже 28 років. У грі на рівні Cool, Cool Mountain є хатина з дверима, крізь які можна вийти, але не можна зайти. Розробники зробили так тому, що дерев’яний будинок є фінішною точкою, якої треба досягти для завершення рівня.

Але учасник спільноти Alexpalix1 таки зміг зайти в ці двері, хоча це ніяк не покращило результат спідрану. Ютубер pannenkoek2012 пояснив, як саме вдалося це зробити.

Чому це було так важко?

Двері в Super Mario 64 слугують тригером для завантаження нової області ігрового рівня. На рівні Cool, Cool Mountain після спуску з гірки гравець проходить крізь двері в хатині, тим самим активуючи скрипт для завантаження нової ігрової області та розвантаження вже пройденої.

Через це просто “випхати” модель персонажа крізь двері, як це роблять спідранери в інших іграх, немає сенсу, адже ігрова зона просто не завантажиться.

Для того, щоб гравці не мухлювали та пройшли весь шлях, задуманий розробником хітбокс дверей зміщений всередину хатини так, щоб модель гравця не діставала до них – навіть впритул до видимих дверей.

Але гравці не здалися, поруч із хатиною стоїть велика мама-пінгвін, і якщо її підвести до дверей та опинитися між нею та дверима, то гіпотетично модель пінгвіна мала би “випхати” модель Маріо до дверей, щоб він зміг із нею взаємодіяти та пройти.

І частково це спрацювало, модель Маріо дійсно опинилася в зоні дії дверей, але через те, що тригер завантаження нової ігрової зони ще не спрацював, Маріо просто падає за текстури.

Код гри не передбачає взаємодії персонажа з предметами в падінні, а тому Маріо просто пролітав повз двері. На тому спільнота і заспокоїлася та визнала, що дійсно ці двері можна пройти тільки в одному напрямку – назовні.

Але Alexpalix1 все ж зміг пройти крізь двері – для цього йому знадобилося знання коду гри та буквально один кадр.

У Nintendo розробили декілька станів для Маріо. Падіння – стан, який починається тієї ж митті, коли Маріо відривається від будь-якої поверхні.

Ходьба, яка не потребує пояснень. Та ще є анімація розвертання, коли Маріо змінює напрямок свого переміщення. І код передбачає, що одразу після завершення анімації розвертання почнеться стан ходьби.

Alexpalix1 підвів маму-пінгвіна до дверей та виконав розвертання у повітрі прямо між нею та дверима, коли завершився стан розвертання, Маріо буквально на один кадр опинився в стані ходьбі біля дверей, хоч перебував у повітрі. Проте цього вистачило для того, щоб спрацював скрипт і Маріо пройшов крізь двері всередину.

Це все круто, але трюк Alexpalix1 займає більше часу, ніж потрібно для класичного проходження рівня. Тому принципових змін у дисципліні швидкісного проходження Super Mario 64 він не створить.