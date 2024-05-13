Сонячні бурі призвели до збою у роботі деяких систем GPS. Як наслідок, це нашкодило фермерам у США – чимало з них змушені були припинити посівні в той час, коли наближається критичний термін сівби кукурудзи, пише The Verge.

Виведення з ладу систем GPS вплинуло на точність систем кінематики в реальному часі (RTK). Трактори John Deere та інших брендів покладаються на RTK для “сантиметрової точності позиціонування” при виконанні сільськогосподарських робіт, таких як посів або внесення добрив.

Через нинішню проблему посівні ряди не відповідають траєкторії системи навігації тракторів. І це може ускладнити догляд за полями.

Сучасне сільське господарство значною мірою залежить від високотехнологічних, часто повністю автоматизованих тракторів та іншого обладнання. Коли вони виходять з ладу, фермери стикаються з проблемами, адже весь життєвий цикл їхніх культур пов’язаний з технологіями.

За інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), нинішні сонячні бурі є одними з найсильніших за минулі два десятиліття. Однак прогнозується, що невдовзі вони вщухнуть.

Між тим, експерти б’ють за сполох – за даними Repair.org, 15 травня “є критичною датою для посіву кукурудзи”. Вони називають “величезною” проблемою, якщо фермери не встигнуть з посівом до цього часу.