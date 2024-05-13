А давайте почнемо тиждень з автомобіля-мрії, який, наче, втілює дитячі фантазії: стрімкий та футуристичний суперкар Alpine Alpenglow – справжній концепт-кар для автомобільних виставок! Таким він і справді з’явився на світ у вже доволі далекому 2022 році. Здається, похизувалися на вставці та й забули.

Проте ні, доля концепту Alpine Alpenglow виявилася геть іншою. На його основі побудовано реальний гоночний автомобіль Alpine Alpenglow Hy4, причому не звичайний, а водневий!

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Загальний дизайн концепту 2022 року збережено, але створення реально діючого автомобіля вимагало багатьох внутрішніх змін: опрацювання конструкції кузова та аеродинаміки, розробку елементів деформації та силової структури, компонування підвіски тощо. Проте найголовнішою зміною стала поява двигуна внутрішнього згорання, який працює на водні.

Так-так, все вірно. Зазвичай водневі автомобілі використовують енергетичні елементи, де відбувається хімічна реакція та виробляється електроенергія для тягового електромотору. Проте існує й інша концепція: побудова двигуна внутрішнього згорання, де спалюється воднево-повітряна суміш – саме такий варіант й обрано для Alpine Alpenglow Hy4.

Всередині концепт-кару Alpine Alpenglow Hy4 розміщено 2-літровий 4-циліндровий турбомотор, який може набирати 7000 обертів та видавати потужність на рівні 340 “коней”. За розрахунками, цього має вистачити для досягнення максимальної швидкості 270 км/год.

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Звісно, вихлопні гази є. Проте вихлоп виявляється все одно більш чистим, ніж у бензинового або дизельного двигуна: менше викиди вуглекислого газу, відсутні викиди сажі, а рівень викидів NOx можна регулювати різноманітними системами нейтралізації. Крім того, водневий двигун внутрішнього згорання пропонує переваги не лише мінімальних вихлопних газів, але й присутності вібрацій та гарчання – це створює емоційну складову, що особливо важливо для спортивних автомобілів.

Концепт-кар Alpine Alpenglow Hy4 вперше був продемонстрований на трасі Спа-Франкоршам, далі очікується його поява на трасі легендарної гонки Ле-Ман. Наразі йдеться лише про показові проїзди, проте не виключено в майбутньому реальне використання водневих двигунів у різноманітних перегонах.