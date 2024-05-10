Офіційний YouTube-канал Warner Bros. Pictures Україна оприлюднив дубльований український трейлер трилеру “Смерчі” (Twisters). Це сучасна версія блокбастера 1996 р. “Смерч” (Twister), яку випускають продюсери стрічок “Парк Юрського періоду”, “Джейсон Борн” та “Індіана Джонс”.

Згідно з офіційним описом, фільм розповідає про колишню мисливицю за смерчами Кейт Купер, яку переслідують спогади з минулого про катастрофічну зустріч з торнадо під час навчання в коледжі. Зараз Кейт живе у Нью-Йорку в цілковитій безпеці й вивчає моделі торнадо лише на моніторах компʼютерів.

Якось її друг Хаві заманює дівчину назад на відкриті рівнини, щоб випробувати нову революційну систему стеження за торнадо. Там Кейт знайомиться з суперзіркою соціальних мереж Тайлером Овенсом – разом зі своєю командою він показує підписникам пригоди мисливців за смерчами. І що небезпечніші погоні, то краще.

Коли сезон смерчів посилюється, зʼявляються жахливі явища, небачені раніше. Опинившись на шляху кількох штормових систем, що насуваються на центральну Оклахому, Кейт, Тайлер та їхні команди змушені боротися за власні життя.

Режисером стрічки виступає Лі Айзек Чанґ (серіал “Мандалорець”), у головних ролях знялися Дейзі Едґар-Джонс, Ґлен Павелл (“Люблю тебе ненавидіти”, “Топ Ґан: Меверік”), Ентоні Рамос (“Народження зірки”) та інші.

В українських кінотеатрах “Смерчі” з’являться 18 липня 2024 р.

Український трейлер:

Трейлер англійською: