Sigma Software University та Український фонд стартапів запрошують студентів та стартапи приєднатися до заходу The Power Pitch: Compelling Storytelling for Startups, який присвячено покращенню навичок комунікації та пітчингу.

Майстер з невербальної комунікації, сторітелінгу, пітчингу та викладач курсу у Стенфордській школі підвищення кваліфікації Джефф Кабілі проведе для студентів та засновників стартапів триденний захід у Львові, який складається з двох частин.

Перша частина відбудеться у форматі майстер-класів у Львівському університеті ім. Івана Франка, а друга – у форматі практичного інтенсиву в офісі Sigma Software для команд стартапів, які взяли участь у першому дні й бажають отримати більше практичного досвіду.

Згідно з програмою заходу, 15 травня, з 11:00 до 17:00 у стінах Львівського університету ім. Івана Франка заплановано два майстер-класи, на яких студенти зможуть опанувати наступні навички:

Майстер-клас з невербальної комунікації:

Техніки виразності, включаючи жести, рухи тіла, позиції та пози;

Техніки модуляції голосу;

Утримання зорового контакту;

Використання тиші;

Узгодженість між вербальною та невербальною комунікацією.

Майстер-клас зі сторітелінгу:

Опис шляху компанії чи організації до успіху;

Висвітлення того, як були подолані проблеми та як впоралися з невдачами;

Сила сторітелінгу – залишати незабутнє враження на слухачів навіть через кілька тижнів чи місяців;

Також заплановано огляд вдосконалення пітчей та презентаційних слайдів від професора. Для отримання додаткової інформації та реєстрації на 1 день події перейдіть за посиланням.

16 та 17 травня з 10:00 до 17:00 у львівському офісі Sigma Software відбудеться продовження події для відібраних стартапів, під час якого Джефф Кабілі допоможе стартапам опанувати навички комунікації та покращити свої пітчдеки. Програма другого та третього дня розрахована на стартапи на ранніх стадіях, які планують навчитися краще комунікувати з інвесторами для отримання перших інвестицій.

На інтенсиві стартапи матимуть змогу запітчити свою ідею перед професором та отримати фідбек щодо покращення комунікаційних навичок.

Майстер-клас з пітчингу та оформлення слайдів:

Дизайн пітчдеків;

Ідеальний баланс між текстом та візуальними елементами на слайдах;

Логічний потік та послідовність слайдів;

Управління часом для кожного слайда;

Техніки ефективної презентації.

Для участі у другому та третьому днях буде відібрано 20 команд, які відповідають наступним критеріям:

Стартапи на ранніх стадіях розвитку Pre-Seed, Seed; Команди, які мають ідею або MVP; Зареєстровані та працюють в Україні, позиціонують себе як українські.

Для отримання додаткової інформації та реєстрації на практичний інтенсив перейдіть за посиланням.