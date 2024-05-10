У Monobank з’явилася функція дружніх “Банок” із власним прогресом для зборів гуртом. Її анонсував співзасновник фінустанови Олег Гороховський у своєму дописі в Telegram.

“Останнім часом у соцмережах ви могли бачити дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою “Банку”, щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню “Банку” з власним прогресом”, – написав він.

Олег Гороховський також пояснив, як саме працюватиме нова функція:

Організатор збору створює “Банку”, як зазвичай; Ви переходите за посиланням і натискаєте “Доєднатись до збору”; Встановлюєте ціль і шерите власне посилання на збір; Гроші поступають одразу в “Банку” організатора, а ви бачите власний прогрес збору.

“Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі!” – додав співзасновник Monobank.

Також він закликав оновити застосунок, щоб функція набрала обертів.