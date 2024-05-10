Медіасервіс MEGOGO оголосив, що починає прийом заявок на перший креаторський фестиваль штучного інтелекту MEGOGO AI Festival. Його основна мета – підтримати українську спільноту творців та популяризувати використання технологій ШІ для створення фільмів та анімацій.

У межах конкурсу обіцяють обрати чотири переможця, а грошові премії вручать за такими критеріями: Гран-прі – $6 000, Золото – $3 000, Срібло – $2 000, Бронза – $1 000. Грошові призи виплачуватимуть у гривневому еквіваленті. Також плануються заохочувальні призи.

Роботи можна буде переглянути на MEGOGO. Офіційний партнер конкурсу – Одеський міжнародний кінофестиваль 2024.

До участі в конкурсі розглядатимуться короткометражні фільми, анімаційні чи мультиплікаційні відео, створені за допомогою різних інструментів ШІ.

Критерії для подання відео-робіт включають:

Тривалість від 1 до 10 хвилин; Обов’язкове використання ШІ, повністю або частково; Будь-який жанр, включаючи з анімацією для дітей.

Що необхідно для подання:

Завантажити опис та матеріали; Вказати назву команди чи автора; Дати згоду на передачу прав MEGOGO; Заповнити форму.

Заявки прийматимуться до 10 червня. Оголошення переможців та нагородження відбудеться влітку 2024 року в межах Одеського кінофестивалю.