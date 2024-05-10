Медіасервіс MEGOGO оголосив, що починає прийом заявок на перший креаторський фестиваль штучного інтелекту MEGOGO AI Festival. Його основна мета – підтримати українську спільноту творців та популяризувати використання технологій ШІ для створення фільмів та анімацій.
У межах конкурсу обіцяють обрати чотири переможця, а грошові премії вручать за такими критеріями: Гран-прі – $6 000, Золото – $3 000, Срібло – $2 000, Бронза – $1 000. Грошові призи виплачуватимуть у гривневому еквіваленті. Також плануються заохочувальні призи.
Роботи можна буде переглянути на MEGOGO. Офіційний партнер конкурсу – Одеський міжнародний кінофестиваль 2024.
До участі в конкурсі розглядатимуться короткометражні фільми, анімаційні чи мультиплікаційні відео, створені за допомогою різних інструментів ШІ.
Критерії для подання відео-робіт включають:
- Тривалість від 1 до 10 хвилин;
- Обов’язкове використання ШІ, повністю або частково;
- Будь-який жанр, включаючи з анімацією для дітей.
Що необхідно для подання:
- Завантажити опис та матеріали;
- Вказати назву команди чи автора;
- Дати згоду на передачу прав MEGOGO;
- Заповнити форму.
Заявки прийматимуться до 10 червня. Оголошення переможців та нагородження відбудеться влітку 2024 року в межах Одеського кінофестивалю.
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