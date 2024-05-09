VESA оприлюднила оновлені специфікації власного стандарту сертифікації моніторів — DisplayHDR 1.2. За словами компанії, він був розроблений, щоб підняти планку якості дисплеїв, і висуває додаткові вимоги до контрасту, колірної гами та точності кольорів, що стосуються всіх рівнів стандарту, включно з базовим DisplayHDR 400.

Зазначається, що це найбільше оновлення стандарту від його запуску у 2017 р. Воно не додає нові рівні, натомість присвячене посиленню вимог в усіх поточних рівнях: оновлення “підіймає планку”, вимагаючи вищого рівня продуктивності й тестування дисплеїв, щоб вони могли отримати відповідний сертифікат.

Загалом, підвищаться вимоги до розрядності панелі, колірного охоплення, точності білого, плюс з’являться нові тести: наприклад, на статичний контраст, точність кольорів у HDR, збереження деталей у майже чорних ділянках зображення (так званий black crush).

Найбільші зміни отримає базовий рівень DisplayHDR 400: для нього обов’язковою вимогою буде мінімум 8-бітова панель з FRC та розширене колірне охоплення, не менше за 90% DCI-P3 (99% sRGB) — версія 1.1 вимагала лише 95% sRGB, а DCI-P3 взагалі не брався до уваги.

Також додається вимога щодо мінімального статичного контрасту, якої раніше теж не було: для DisplayHDR 400 він не може бути нижчий за 1300:1. Загалом, базовий рівень “підтягнули” до вимог HDR10 і за деякими параметрами він тепер відповідає попередній версії вищих рівнів.

Що стосується рівнів DisplayHDR 500-1000, в них також посилені вимоги щодо колірного охоплення — до 95% DCI-P3 (раніше це був стандарт для топового рівня 1400). Мінімальна яскравість залишається незмінною, а от контраст має бути не нижчий за 7000:1 для DisplayHDR 500, 8000:1 — для DisplayHDR 600, і аж 30,000:1 — для DisplayHDR 1000.

З суто технічних змін — у багатьох тестах (наприклад, на статичний контраст) замість традиційного чорного поля використовуватиметься “зоряне небо”, що ускладнить їхнє проходження для дисплеїв з локальним затемненням.

Точність точки білого тепер вимірюватиметься на всьому діапазоні яскравості — від 1 кд/м² до 100% (раніше — від 5 кд/м² до 50%), також в півтора рази підвищуються вимоги щодо власне її точності.

Крім того, у DisplayHDR 1.2 було додано тести на точність кольоровідтворення у режимі HDR, що базуються на тестах X-Rite, розроблених для їхнього пакету ColorChecker SV.

Тут VESA використовує власний варіант методу ΔE-ITP, який компанія називає Delta-TP (на відміну від оригіналу, у ньому не враховується складова яскравості). Варто зазначити, що вимоги тут досить поблажливі, і будь-який дисплей з базовим калібруванням без проблем їм задовольнить, проте це все ж краще, ніж нічого.

Ще один новий тест — порівняння рівня чорного у HDR та SDR. Деякі дисплеї підіймають його в SDR-контенті, що демонструється в HDR-режимі – це погіршує якість зображення, і цей тест контролюватиме коректну роботу монітора в такій ситуації.

Також дуже важливий тест — на опрацювання деталей за низької яскравості (так званий тест на black crush). Він перевірятиме, чи не зникають деталі на дуже темних ділянках зображення, перетворюючись на повністю чорний фон.

І останній тест — на мерехтіння субтитрів. Виглядає трохи неочікувано, проте насправді на деяких дисплеях з локальним затемненням виникають проблеми з постійною яскравістю білого тексту на динамічному фоні. Тест передбачає максимальну різницю в яскравості на рівні 13% для DisplayHDR 400/500/600 і 10% – для DisplayHDR 1000/1400 та всіх варіантів OLED True Black.

VESA зазначає, що дозволить виробникам сертифікувати монітори за старим стандартом DisplayHDR 1.1 до кінця травня 2025 р., а ноутбуки — до травня 2026 р., щоб вони змогли випустити продукти, що зараз розробляються, з заявленими на початку характеристиками.