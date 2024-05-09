У квітні 2024 року автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Порівняно з квітнем 2023 року цей показник збільшився на 43%, повідомляє УкрАвтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 51% проти 71% торік.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV4 (219 од.). Другий результат у Nissan X-Trail (85 од.). Третій за популярністю – Mercedes-Benz GLE (60 од.).

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (101 од.). Також у лідерській трійці: Toyota RAV 4 (68 шт.) та Toyota Prius (60 шт.).

Раніше повідомлялося, що автопарк України в I кварталі 2024 року поповнили понад 4,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). За рік цей показник збільшився на 59%.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів також був Toyota RAV4 (480 од.). Другий результат у той період у Toyota Camry (221од.). Третім за популярністю став Nissan Qashqai (164 од.).