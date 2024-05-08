Науковці стверджують, що завдяки машинному навчанню їм вдалося розшифрувати “абетку” кашалотів. Про це повідомляє TechCrunch.

Цим дослідженням займалися вчені з Лабораторія інформатики та штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту (MIT CSAIL) разом зі спеціалістами Project CETI.

Їхня робота під назвою “Контекстуальна та комбінаторна структура у вокалізації кашалотів” вказує на ключові прориви в людському розумінні того, як відбувається комунікація китоподібних.

Під час дослідження експерти виявили певні коди – це серія клацань, які виконують різні лінгвістичні функції.

“Ми виявили, що типи коду не є довільними, а скоріше утворюють нещодавно відкриту комбінаторну систему кодування”, – пояснила директорка CSAIL Даніела Рус.

Завдяки машинному навчанню дослідники змогли проаналізувати набір даних із 8719 кодів кашалотів, зібраних дослідником Шейном Геро.

“Великі комбінаторні системи вокалізації надзвичайно рідкісні в природі, проте їхнє використання кашалотами показує, що вони не є унікальними для людини і можуть виникати під впливом кардинально різних фізіологічних, екологічних і соціальних чинників”, – йдеться в дослідженні.

Попри це, у спеціалістів попереду ще багато роботи – спершу з кашалотами, а згодом потенційно з іншими морськими ссавцями, як-от горбатими китами.