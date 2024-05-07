NetherRealm Studios показала у трейлері Хоумлендера, який має з’явитися в Mortal Kombat 1. Персонаж буде доступний у складі Kombat Pack. Антигерой має зовнішність свого прототипу з серіалу (Ентоні Старр).

Хоумлендер є передостаннім бійцем у складі Kombat Pack. Перед ним були випущені Омнімен (“Невразливий”) Куан Чі, Миротворець (“Миротворець” із Всесвіту DC) та Ермак.

Також після Хоумлендера має з’явитися Такахасі Такеда.

Компанія не повідомила, коли саме з’явиться новий персонаж, але в описі до трейлера зазначена дата виходу четвертого сезону серіалу “Хлопаки” / The Boys – 14 червня.

Має сенс припускати, що антигерой з’явиться в Mortal Kombat 1 приблизно в той же час.