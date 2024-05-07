Microsoft оголосила про підтримку нових мов у Copilot для Microsoft 365, серед яких – українська. Вона увійшла до числа 16 мов, які додали до сервісу. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Microsoft Copilot – це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у виконанні завдань, пошуку інформації, генерації текстів та коду.

Copilot інтегрується в Microsoft 365 двома способами:

Вбудований безпосередньо в програми Word, PowerPoint, Outlook, Teams Excel тощо;

Хмарний сервіс, який працює з усіма даними користувача, наявними в хмарі.

Програми Microsoft 365 локалізуються мовою користувача на основі налаштувань додатків. Щоб використовувати українську мову, користувачі можуть встановити бажану мову в різних програмах (Microsoft Teams, Word, PowerPoint або Excel, Microsoft365.com, Bing.com).

Поки Copilot для Microsoft 365 може ще не розуміти кожного розмовного виразу чи лінгвістичної конструкції українською, оскільки великі мовні моделі є специфічними для різних мов. Як вхідні, так і вихідні дані вимагають тренування на наборах слів.

Copilot для Microsoft 365 доступний для бізнес-клієнтів Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 та E5. Корпорація планує зробити Copilot для Microsoft 365 доступним для компаній будь-якого типу та розміру.

Клієнти, які мають Microsoft 365 F3 і F1 (для працівників, які працюють на першій лінії), Office 365 E1, Business Basic тощо, зможуть придбати Copilot для Microsoft 365 найближчими тижнями.