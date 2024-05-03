ПриватБанк подовжив до кінця 2024 року безплатну відправку банківських карток із доставкою “Новою поштою” по всій Україні та у 13 країнах Європи. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Безплатна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку або відкрили нову цифрову картку через Приват24.

“Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу дуже просто – оформити заявку за декілька кліків у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі “Нової пошти” по Україні та через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині, Угорщині, Великобританії та Іспанії”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку вторгнення ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через “Нову пошту” по всій Україні та за кордоном.