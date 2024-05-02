У NASA замовляють у приватних компаній дослідження для підтримки майбутніх місій на Марс. Про це повідомляє TechCrunch.

Агентство обрало дев’ять компаній для проведення досліджень щодо здатності надавати послуги в межах місій на Червону планету. Серед них – доставка вантажу та ретрансляція зв’язку.

Хоча кожна нагорода є відносно невеликою – від $200 тис. до $300 тис. – ці дослідження є важливим першим кроком для NASA, щоб краще зрозуміти витрати, ризики і доцільність комерційних технологій.

Серед відібраних компаній: Lockheed Martin, Impulse Space і Firefly Aerospace для послуг із доставки та розміщення малих вантажів; United Launch Alliance, Blue Origin і Astrobotic для послуг із доставки та розміщення великих вантажів; Albedo, Redwire Space і Astrobotic для послуг зі зйомки поверхні Марса; SpaceX, Lockheed Martin і Blue Origin для серії ретрансляторів наступного покоління.

Дослідження триватимуть впродовж 12 тижнів та завершаться у серпні. Втім, немає жодних гарантій, що вони призведуть до потенційного ухвалення контрактів. Хоча так само малоймовірно, що майбутні контракти укладуть без попередніх досліджень з боку компаній, які на них претендують.

Компанії були обрані на основі запиту на участь у тендері, який Лабораторія реактивного руху NASA оголосила на початку цього року. Ідея полягає в тому, щоб розробити нову концепцію дослідження Марса, яка забезпечить “частіші і дешевші місії” завдяки партнерству між урядом і промисловістю.