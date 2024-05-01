Ден Аюб, голова виробництва цифрової продукції у Wizard of the Coast, одного з брендів, якими володіє Hasbro, розповів в інтерв’ю GamesIndustry.biz, що компанія має близько $1 мільярда в іграх у розробці.

“Найважливіший висновок, який, чесно кажучи, стане невеликим сюрпризом для багатьох людей, це те, що Hasbro насправді створює відеоігри. І ми маємо значні інвестиції в структуру нашої студії; ми маємо понад $1 мільярд на ігри, які зараз розробляються”, – сказав Аюб.

Зараз у Hasbro є 4 AAA-студії: Atomic Arcade, яка працює над грою Snake Eyes GI Joe, Invoke Studios, яка працює над грою за D&D, Skeleton Key, яка має у роботі щось моторошне, та Archetype, у якій вихідці з BioWar – тут працюють над новою франшизою Exodus.

“Одна з чудових речей, яку ми взяли з успіху Baldur’s Gate 3, полягає у тому, що людям дуже, дуже подобається чудова, добре виконана гра D&D, тому ми маємо щось подібне. І Snake Eyes, хоча це не нова IP, сподіваюся, це стане пострілом у франшизу G.I. Joe, і ми зможемо зробити деякі нові речі та виразити це у відеоіграх нетрадиційними способами”, – зазначив Аюб.

Відповідаючи на питання, чому гравці повинні вірити, що Hasbro в ігровій індустрії надовго, Аюб підкреслив, що зараз понад $1 мільярд було інвестовано лише у ці чотири студії, але портфоліо компанії є “набагато, набагато більшим, ніж будь-що, про що ми говоримо зараз”.

Hasbro вже віддавала третім сторонам право розробляти ігри за своїми франшизами. Останні такі проєкти – це визнана критиками та гравцями Baldur’s Gate 3, а також Monopoly Go, яка заробила вже понад $2 мільярди.

Hasbro також відома своїм каталогом брендів, де окрім Dungeons & Dragons та “Монополії” також є Magic: The Gathering, Cluedo, NERF, Transformers, Play-Doh, Peppa Pig та інші.