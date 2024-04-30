З’явився офіційний український тизер-трейлер анімаційного фільму “Муфаса: Король Лев” / Mufasa: The Lion King студії Walt Disney Pictures. У прокаті проєкт має стартувати 19 грудня 2024 року.

“Історія розповідає про левеня-сирітку Муфасу. Він загублений і самотній, але його життя змінюється після знайомства з чуйним левом на ім’я Така – спадкоємцем королівського роду. Ця випадкова зустріч розпочинає захопливу подорож незвичайної групи аутсайдерів, які шукають своє призначення. Їхня дружба пройде чимало випробувань, серед яких втеча від небезпечного і кровожерливого ворога”, – йдеться в описі до анімації.