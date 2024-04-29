Перший Лондонський оборонний технологічний хакатон організували, щоб об’єднати ідеї для допомоги Україні. Ініціатива зібрала експертів у галузі технологій, венчурного капіталу та національної безпеки, пише TechCrunch.

Хакатон влаштували в той час, як Велика Британії оголосила про масштабний пакет військової підтримки нашій країні – цього фінансового року він складе 3 млрд фунтів стерлінгів.

“Але в той час, як більшість цих грошей буде витрачено на дуже традиційну військову техніку, нова технологічна ініціатива, започаткована минулими вихідними, спрямована на посилення можливостей України вести асиметричну війну проти Росії”, – пише видання.

Організаторами заходу виступили Алекс Фіцджеральд зі Skyral та Річард Пасс із Future Forces, а до числа співорганізаторів увійшли: Honourable Artillery Company, Apollo Defense, Lambda Automata та D3 VC.

Захід об’єднав розробників, які мають досвід роботи як з апаратним, так і з програмним забезпеченням, з метою сприяння інноваціям в галузі оборони, національної безпеки і високих технологій.

“Основна увага була зосереджена на безпілотниках і їхньому застосуванні на полі бою, як на апаратному забезпеченні, так і на електронних системах, необхідних для їхнього польоту до цілей, і на системах протидії безпілотникам”, – пише видання.

Катаріна Бучацькі з Apollo Defense, українка за походженням, переконана, що оборонні технологією є складною галуззю, в яку важко увійти.

“Ми вважаємо, що хакатони є надзвичайно цікавим способом залучення людей до участі, тому що оборонні технології можуть здаватися гігантською чорною скринькою контрактів, які тривають 10 років, а технології, які створюються, [часто] приховані від очей громадськості. На хакатоні у вас є 24 години. Зробіть щось справді круте”, – зазначила вона.

Із-поміж іншого на хакатоні також були присутні представники Інвестиційного фонду НАТО. Партнер фонду Патрік Шнайдер-Сікорський розповів, що він був створений для підтримки стартапів, “які посилюють нашу колективну оборонну безпеку і стійкість”.