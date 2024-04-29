OpenAI зіткнулася зі скаргою на порушення конфіденційності в Євросоюзі. Справа стосується нездатності чат-бота ChatGPT виправляти дезінформацію, яку він генерує про людей. Про це пише TechCrunch.

Відповідну скаргу до австрійського органу захисту даних подала некомерційна організація noyb від імені індивідуального заявника. Скаржник виявив, що чат-бот видав йому невірну дату народження.

За даними організації, компанія відмовила скаржнику у виправленні цих даних, посилаючись на неможливість таких змін. Замість цього вона запропонувала відфільтрувати або заблокувати дані за певними запитами, такими як ім’я скаржника.

У політиці конфіденційності OpenAI зазначено, що користувачі, які помітили, що чат-бот згенерував про них “фактично неточну інформацію”, можуть подати “запит на виправлення” через privacy.openai.com або на електронну пошту [email protected].

Проте в ньому є застереження: “Враховуючи технічну складність роботи наших моделей, ми не зможемо виправити неточність у кожному випадку”.

У такому випадку OpenAI пропонує користувачам попросити повністю видалити їхню особисту інформацію з результатів роботи ChatGPT, заповнивши відповідну веб-форму.

Зауважимо, що надання неправдивої інформації ставить технологію на шлях зіткнення із Загальним регламентом про захист даних (GDPR), який регулює, як можна обробляти персональні дані регіональних користувачів.

Штрафи за невиконання вимог GDPR можуть сягати до 4% світового річного обороту компанії. У випадку OpenAI важливо й те, що регулятори можуть вимагати від гіганта змінити спосіб обробки інформації.

Відповідно до GDPR, громадяни ЄС мають низку прав, пов’язаних з інформацією про них, включаючи право на виправлення помилкових даних. noyb стверджує, що OpenAI не дотримується цього зобов’язання щодо результатів роботи свого чат-бота.

Крім того, організація акцентує, що OpenAI не може сказати, звідки беруться дані, які чат-бот генерує про людей, і які дані про людей він зберігає.

Це теж важливо, оскільки GDPR дає право громадянам запитувати таку інформацію, подаючи відповідний запит на доступ. За словами скаржника, OpenAI не надав адекватної відповіді щодо цього та не розкрив інформації про оброблювані дані, їхні джерела та одержувачів.