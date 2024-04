Середньовічний містобудівний симулятор Manor Lords показую фантастичні для інді-гри результати продажів. За перші 24 години з виходу в Дочасному доступі на Steam розійшовся 1 млн примірників гри. Про це сповістив офіційний акаунт видавця Hooded Horse в X/Twitter.

Since yesterday's launch Manor Lords has already sold over 1 million copies & hit a peak Steam concurrent player count of 170k – highest ever for a city builder (or for other different genres like GSG/4x/colony sim). Congrats @LordsManor, we're honored to serve as your publisher! pic.twitter.com/559uGRp1NO

— Hooded Horse (@HoodedHorseInc) April 27, 2024