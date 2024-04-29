Середньовічний містобудівний симулятор Manor Lords показую фантастичні для інді-гри результати продажів. За перші 24 години з виходу в Дочасному доступі на Steam розійшовся 1 млн примірників гри. Про це сповістив офіційний акаунт видавця Hooded Horse в X/Twitter.

Since yesterday's launch Manor Lords has already sold over 1 million copies & hit a peak Steam concurrent player count of 170k – highest ever for a city builder (or for other different genres like GSG/4x/colony sim). Congrats @LordsManor, we're honored to serve as your publisher! pic.twitter.com/559uGRp1NO — Hooded Horse (@HoodedHorseInc) April 27, 2024

Крім того, згідно SteamDB у неділю Manor Lords показала піковий онлайн Steam у 173 178 гравців. Це найвищий показник для містобудівних стратегій, грандстратегій, 4X стратегій та симуляторів колоній за всю історію сервісу.

Фантастичні показники Manor Lords в Steam – це ще далеко не вся статистика, тому що гра, крім іншого, вийшла також в Epic Games Store, GOG.com та у Xbox/PC Games Pass, де її можна було отримати умовно безплатно. Тож вже зараз можна стверджувати, що гра, яку протягом останніх п’яти років розробляла лише одна людина, Грег Стичень, вже стала мегахітом і зробила автора мільйонером.

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Нагадаємо, Manor Lords – це такий собі Kingdom Come: Deliverance, але з погляду володаря замку та селища, а не звичайного селянина. Тобто це гіперреалістична стратегія / менеджер, а не рольова гра. А якщо включити камери від третьої особи, то подібність і взагалі разюча. Але звісно ж, тут ви маєте будувати селища та свій манор, а не прогулюватися з панянками та бешкетувати у шинку.

До речі, автори Manor Lords та нашої “Острів” слідкують за проєктами один іншого та поважно відкликаються про розробки-конкуренти.

А ви вже встигли спробувати Manor Lords?